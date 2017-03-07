За газ.

"НОВАТЭК-Челябинск" намерен взыскать с "Мечел-Энерго" (объединяет энергоактивы группы "Мечел") долги за газ и неустойки за просрочку. На рассмотрении южноуральского арбитража находится четыре иска дочерней компании "НОВАТЭК" на общую сумму 134,8 миллиона рублей, передает "Уралинформбюро".

Это далеко не первая попытка взыскать долги с челябинского ООО "Мечел-Энерго". Подобные заявления неоднократно подавались в 2016 году, однако в итоге "НОВАТЭК-Челябинск" от исков отказывался. Причина в материалах суда не уточняется.

Стоит отметить, что с начала года "Мечел-Энерго" уже дважды пытались признать банкротом. Одно дело было прекращено после оплаты долга, другое пока находится на рассмотрении суда.

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