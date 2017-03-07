На 300 миллионов рублей.

В 2017 году Русская медная компания направит на природоохранные мероприятия 1,6 миллиарда рублей. Это на 300 миллионов больше, чем в 2016 году. Об этом заявила директор управления экологии, охраны труда и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар в ходе заседания правления Челябинской областной общественной организации и ассоциации работодателей "Союз промышленников и предпринимателей" (СПП).

По ее словам, экологическая ответственность является приоритетом для компании. Планируется, что выбросы в атмосферный воздух к 2018 году будут снижены до 11,4 тысячи тонн - это на 46% меньше показателя 2014 года. При этом уже сейчас в Челябинской области выбросы предприятий РМК составляют всего 1,5% от общего объема.

Сбросы в водные объекты предприятий РМК за этот период планируется снизить на 30%, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Одним из масштабных проектов РМК в сфере экологии стали планы по рекультивации Коркинского угольного разреза закладочным материалом на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского ГОКа. Участники совещания отметили разумность, социальную и экологическую значимость решения. Это позволит остановить эндогенные пожары и оползневые процессы в неработающем угольном разрезе.