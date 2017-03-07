На Антипинском НПЗ установлен сепаратор высокого давленияСегодня в 15:35
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Для очистки сырья от примесей.
На основном производственном активе Группы компаний "Новый Поток" (New Stream Group) – Антипинском НПЗ установлен сепаратор высокого давления для очистки сырья от примесей. Проект реализован в рамках строительства комплекса по производству высокооктановых бензинов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.
Оборудование весом 42,5 тонны монтировалось в условиях ограниченного пространства. С помощью специализированного автокрана грузоподъемностью 200 тонн емкость для размещения сепаратора подняли на 15,5 метра. Затем через проем в уже смонтированных металлоконструкциях ее опустили в проектное положение на высоту 12 метров.
Монтажные работы проводило ООО "СК ТЕХИНЖСТРОЙ" – генподрядная строительно-инжиниринговая организация Группы компаний "Новый Поток".
Смонтированный в обводке реакторов комплекса по производству высокооктановых бензинов сепаратор позволит отделить сырье от сернистых и азотистых соединений, а также воды.
Установку по выпуску высокооктановых бензинов планируется запустить в августе 2017 года. Она позволит Антипинскому НПЗ производить собственные бензины АИ-92 и АИ-95 стандарта Евро-5. Планируемый объем составит - порядка 600 тысяч тонн ежегодно. Топливо будет реализовываться на заправках сети "New Stream – Новый Поток".
Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. Холдинг владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В New Stream Group также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями. В целях развития детского и юношеского спорта, инициирования и продвижения социально значимых и благотворительных проектов в регионах присутствия в 2014 году в составе Группы создана Региональная общественная организация "Новый Поток".
Базовым нефтеперерабатывающим активом New Stream Group является Антипинский НПЗ, установленная мощность переработки которого превышает 9 миллионов тонн в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%, что позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5. В I полугодии 2017 года на заводе начнется производство бензинов стандарта Евро-5.
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