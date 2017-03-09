2017 года.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев подписал ряд указов, направленных на внедрение проектного управления в регионе. Это, в свою очередь, обеспечит социальный и экономический рост, повышение качества жизни свердловчан и, как следствие, достижение целей объявленной губернатором "пятилетки развития", сообщили "Уралинформбюро" в областном департаменте информационной политики.

"Одна из главных задач, которую я поставил перед правительством, заключается в том, чтобы обеспечить опережающие темпы развития экономики по сравнению с общероссийскими. Для этого необходимо применять новые формы и механизмы развития, такие как проектное управление, которое позволит существенно повысить эффективность взаимодействия государства, бизнеса и общества, направленного на достижение конкретных результатов в работе по выводу региона в тройку регионов-лидеров социально-экономического развития", – подчеркнул Куйвашев.

Помимо этого, губернатор подписал указы о постоянных органах управления проектной деятельностью в Свердловской области. В структуру вошли Совет при губернаторе по региональным приоритетным стратегическим проектам, областной проектный комитет и проектные комитеты по направлениям социально-экономической политики Свердловской области.

Совет при губернаторе, возглавляемый Евгением Куйвашевым, будет принимать решения о формате реализации приоритетных направлений стратегического развития страны в рамках региона. В состав органа вошли первые заместители главы региона, вице-губернаторы, главы управленческих округов, а также представители бизнес-сообщества, отраслевых союзов и науки.

За проектным комитетом, работа которого будет организована первыми заместителями губернатора, закреплена координация, планирование и контроль в сфере управления проектной деятельностью.

Текущую координацию, сопровождение и анализ реализации приоритетных региональных проектов, а также взаимодействие с федеральным проектным офисом будет осуществлять Департамент управления проектами губернатора и правительства.

Кроме того, Евгений Куйвашев согласовал план первоочередных мероприятий по организации проектной деятельности на 2017 год. В ближайшее время предстоит утвердить паспорта приоритетных проектов и разработать сводные планы их реализации.

"В соответствии с поручениями губернатора, в первую очередь будут подготовлены паспорта по направлениям: "Здравоохранение", "Образование", "ЖКХ и городская среда", "Ипотека и арендное жилье", - пояснил замруководителя администрации губернатора Евгений Гурарий, курирующий проектную деятельность в регионе.