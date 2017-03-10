Из-за долга за аренду.

Администрация Екатеринбурга в очередной раз пытается обанкротить "Уральский завод РТИ". Соответствующий иск принят к производству свердловским арбитражом, заседание назначено на 3 апреля.

Поводом для судебного разбирательства стал долг предприятия за аренду земельного участка - 5,6 миллиона рублей включая пени. В пресс-службе предприятия "Уралинформбюро" заявили, что задолженность на данный момент уже погашена в полном объеме, поэтому в ближайшее время дело будет прекращено.

Стоит напомнить, что почти год назад мэрия обращалась в суд с аналогичным иском, требуя 1,6 миллиона рублей. Тогда ответчик погасил долг.

"Уральский завод РТИ" арендует земельный участок площадью 390 тысяч "квадратов" на Монтерской, 3.