×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Мэрия Екатеринбурга снова банкротит "Уральский завод РТИ"09 марта в 11:21

  • Текст

Из-за долга за аренду.

Администрация Екатеринбурга в очередной раз пытается обанкротить "Уральский завод РТИ". Соответствующий иск принят к производству свердловским арбитражом, заседание назначено на 3 апреля.

Поводом для судебного разбирательства стал долг предприятия за аренду земельного участка - 5,6 миллиона рублей включая пени. В пресс-службе предприятия "Уралинформбюро" заявили, что задолженность на данный момент уже погашена в полном объеме, поэтому в ближайшее время дело будет прекращено.

Стоит напомнить, что почти год назад мэрия обращалась в суд с аналогичным иском, требуя 1,6 миллиона рублей. Тогда ответчик погасил долг.

"Уральский завод РТИ" арендует земельный участок площадью 390 тысяч "квадратов" на Монтерской, 3.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Шкурный вопрос к чиновникам

Шкурный вопрос к чиновникам

На кого собак свесили?

Идущие на смерть с проклятием врача

Идущие на смерть с проклятием врача

Красноуфимской ЦРБ.

Нет такого закона: депутата работать заставлять

Нет такого закона: депутата работать заставлять

В Свердловской области.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×