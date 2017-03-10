В Советском районе.

Филиал югорского фонда развития жилищного строительства "Жилище" в Советском районе задолжал подрядчикам и поставщикам услуг 169,9 миллиона рублей. Таковы результаты проверки, проведенной прокуратурой ХМАО-Югры, передает "Уралинформбюро".

Положенные по контракту деньги не получили 32 коммерческие организации. При этом у фонда нет имущества, за счет которого можно расплатиться с кредиторами. Это может обернуться невыплатой зарплат на указанных предприятиях. Представление об устранении нарушений закона внесено главе Советского района Игоря Набатова.

Ранее Счетная палата ХМАО-Югры выявила, что фонд развития жилищного строительства "Жилище" в 2012-2015 годах списал за счет субсидий расходы на 568,77 миллиона рублей по направлениям, не предполагающим участие бюджетных средств.