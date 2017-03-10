Это вдвое больше годового объема добычи.

ООО "РН-Уватнефтегаз" (дочернее общество "НК "Роснефть") по итогам 2016 года прирастило извлекаемые запасы нефти за счет ГРР (по категории АВ1С1) в объеме 26,4 миллиона тонн. Это в 1,6 раза больше, чем в 2015 году и более чем в два раза выше годового объема добычи нефти (11,6 миллиона тонн).

Рост был обеспечен благодаря увеличению объемов сейсморазведки и поисково-разведочного бурения, а также получению качественных данных геофизических исследований. В 2016 году "РН-Уватнефтегаз" выполнило сейсморазведочные работы методом 3Д на площади 1,1 тысячи квадратных километров (+42%). Было пробурено 13 поисковых и разведочных скважин.

"Роснефть" последовательно реализует стратегию освоения Уватского проекта. В 2016 году "РН-Уватнефтегаз" получил право на пользование недрами 3 лицензионных участков – Юганского-13, Юганского-20 и Тайтымского. Это было сделано в рамках мероприятий по восполнению промышленных запасов углеводородов и обеспечению устойчивого роста добычи в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Извлекаемые запасы нефти этих участков составляют 4,5 миллиона тонн, ресурсы - 73 миллионов тонн. Проведение геологоразведочных работ на этих территориях позволит предприятию сохранить темпы прироста запасов на Уватском проекте. Кроме того, к вводу в эксплуатацию готовятся три новых месторождения – Северо-Тямкинское, Северо-Тамаргинское и Косухинское.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информационной политики ПАО "НК "Роснефть", развитие Уватского проекта является практической реализацией стратегии компании по восполнению ресурсной базы и вовлечению новых запасов в разработку.

Следует отметить, что ООО "РН-Уватнефтегаз" ведет разведку и разработку группы месторождений, расположенных на территории Уватского района Тюменской области, а также Омской области и ХМАО-Югры. В состав активов предприятия входят 19 лицензионных участков с 37 открытыми месторождениями. Их общая площадь превышает 26 тысячи квадратных километров.