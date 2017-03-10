Выпускаемых под маркой MAGSTRONG.

ММК участвует в VIII Международной металлургической выставке "Metal & Steel-2017", которая стартует 9 марта в Каире.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ОАО "ММК", на стенде Магнитка представит техвозможности и характеристики горячекатаного и холоднокатаного рулонного проката, а также сортового проката производства.

Кроме того, гости выставки смогут получить информацию о новейшей продукции ММК - высокопрочных и износостойких сталях, выпускаемых под маркой MAGSTRONG. Их механические свойства обеспечивают высокую устойчивость к абразивному износу и ударную вязкость, хорошую свариваемость и обрабатываемость. Кроме того, стали под маркой MAGSTRONG позволяют увеличить срок службы изделий.

Следует отметить, что Египет - одна из ключевых стран Ближневосточного региона, который является приоритетным экспортным рынком для ОАО "ММК". В 2016 году Магнитка отгрузила в Республику порядка 150 тысяч тонн металлопродукции. Страны Ближнего Востока в целом получили более 1,6 миллиона тонн - это более половины экспортных поставок комбината.