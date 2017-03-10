По итогам февраля.

Базовый перерабатывающий актив Группы компаний "Новый Поток" (New Stream Group) – Антипинский НПЗ – в феврале 2017 года увеличил основные производственные показатели по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Выпуск дизельного топлива стандарта Евро-5 вырос 10% – до 193,5 тысячи тонн (175,2 тысячи тонн в феврале 2016 года). Прямогонного бензина было произведено 101 тысячи тонн (+7%), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.

Кроме того, почти в 4 раза увеличился объем произведенной технической газовой гранулированной серы – до 2,16 тысячи тонн (557 тонн - в феврале 2016 года).

На установке замедленного коксования гудрона, введенной в эксплуатацию во II половине 2016 года, было выпущено 30 тысяч тонн кокса.

В связи с оптимизацией производства, сокращением издержек и увеличением глубины переработки, объем переработанного сырья в минувшем месяце снизился и составил 600,6 тысячи тонн, в том числе 578 тысячи тонн нефти (641 тысяча тонн нефти в 2016 году).

Объем выпускаемых сжиженных углеводородных газов не изменился, достигнув порядка 2 тысяч тонн.

Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. New Stream Group владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В нее также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями. В целях развития детского и юношеского спорта, инициирования и продвижения социально значимых и благотворительных проектов в регионах присутствия в 2014 году в составе Группы создана Региональная общественная организация "Новый Поток".

Базовым нефтеперерабатывающим активом New Stream Group является Антипинский НПЗ, установленная мощность переработки которого превышает 9 миллионов тонна в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%. Это позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5. Летом 2017 года на заводе начнется производство бензинов стандарта Евро-5.