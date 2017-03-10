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Путин не указ: "Уралавтоприцеп" взялся за старое09 марта в 18:19

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Вновь возникли задержки зарплаты.

Челябинский завод "Уралавтоприцеп", на который президенту РФ в ходе прямой линии пожаловался один из работников, снова начал задерживать зарплату.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе южноуральской прокуратуры, жалоба поступила от сотрудника завода. Установлено, что зарплата за декабрь была выплачена только 3 февраля 2017 года, а за январь – 22 февраля. Сейчас задолженности нет.

В адрес гендиректора предприятия внесено представление об устранении нарушений и объявлено предостережение. Кроме того, возбуждено административное дело по факту несвоевременной выплаты.

Стоит напомнить, что в апреле прошлого года в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным" сотрудник завода, отец четырех детей Дмитрий Дудкин, пожаловался президенту РФ на трехмесячную задержку зарплаты. К разбирательствам подключились СУ СКР и прокуратура Челябинской области. После поднятой шумихи задолженность по зарплате на "Уралавтоприцепе" погасили.

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