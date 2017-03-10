С заседания ФАС.

Комиссия свердловского УФАС отложила рассмотрение дела о сговоре между дорожными компаниями до 10 марта. Ожидалось, что сегодня антимонопольщики вынесут свой вердикт, но представители ключевых фигурантов - АО "Мелиострой" (Байкаловский район) и екатеринбургского ООО "СУ5групп" – возмутились присутствию в зале журналистов, передает корреспондент "Уралинформбюро".

В начале заседания выяснилось, что у обоих ответчиков сменились официальные представители. Несмотря на то, что с предыдущего декабрьского заседания прошло более двух месяцев, новые защитники заявили, что не успели ознакомиться с материалами дела. С их слов, компания "РТС-тендер" (площадка для осуществления государственных и муниципальных закупок) отказалась предоставлять сведения об аукционах, составляющие коммерческую тайну.

В запрашиваемых документах, как оказалось, речь шла преимущественно о самих "Мелиострое" и "СУ5групп". Нужные бумаги есть в распоряжении комиссии УФАС: для обоюдного разглашения сведений требовалось лишь согласие обеих сторон. С подачи замруководителя Управления ФАС Сергея Волкова фигуранты дела согласились поделиться коммерческими тайнами, но в отсутствие "Уралинформбюро", которое "априори каким-то образом предаст их огласке". Комиссию попросили удалить прессу из зала. После недолгого совещания антимонопольщики озвучили решение: ответчикам подготовить официальное ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме, рассмотрено оно будет 10 марта.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", "Мелиострой" и "СУ5групп" заподозрило в сговоре свердловское управление ФСБ. Поводом стал состоявшийся в сентябре 2016 года аукцион на строительство 14-километровой дороги Аять - Таватуй. Третий участник торгов - СК "Вектор" - не сделал ни одного шага. "СУ5групп" единожды снизило стоимость контракта на 1 миллион рублей. "Мелиострой" убавил еще 1 миллион и забрал контракт за 191 миллион рублей. Позже выяснилось, что проигравшие аукцион "Вектор" и "СУ5групп" даже не планировали исполнять контракт: пакеты поданных ими документов были неполными.

Следует отметить, что "на мушке" УФАС находятся еще 4 возможных участника картельных сговоров в кругах дорожников. Трое из них даже не направили своих представителей на заседание комиссии.



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