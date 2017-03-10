Вопреки ожиданиям.

Продажи новых легковых автомобилей в России в феврале 2017 года снизились на 4,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 106,66 тысячи единиц. Соответствующие данные приводит Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

За первые два месяца падение составило 4,5% - до 184,57 тысячи машин. При этом продажи "АвтоВАЗа" выросли на 5% - до 36,34 тысячи, передает "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, что в конце прошлого года АЕБ прогнозировала рост продаж автомобилей в 2017 году на 4%. Подъем рынка ожидала и компания PricewaterhouseCoopers - на 7%. Пока подтверждений тенденции роста нет.