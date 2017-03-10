В 2016 году.

Среднемесячная зарплата свердловских чиновников и депутатов по итогам 2016 года выросла на 6,2%, достигнув отметки в 46 284 рубля. Итоги соответствующего исследования 9 марта представил Свердловскстат.

Самой значительной зарплатой – 65 081 рубль в месяц - в прошлом году могли похвастаться представители законодательной власти. Почти столько же – 61 956 рублей – получали работники судебной системы и прокуратуры.

Чиновники федеральных и региональных органов власти ежемесячно зарабатывали примерно одинаковую сумму – 45 289 и 45 010 рублей соответственно. На муниципальном уровне служащие получали значительно меньше – 35 482 рубля, передает "Уралинформбюро".

Следует отметить, что при расчете зарплат не учитывались выплаты социального характера. В отчете аналитиков также указывается, что на конец 2016 года в Свердловской области работает 55 586 чиновников различного уровня, при этом укомплектованность госорганов сотрудниками составляет 92,6%.