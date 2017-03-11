ММК увеличил соцрасходы в полтора раза10 марта в 13:32
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До 2,15 миллиарда рублей.
В 2016 году Группа ММК направила на реализацию социальных и благотворительных проектов свыше 2,15 миллиарда рублей. Это более чем в полтора раза превышает аналогичный показатель предыдущего года (1,4 миллиарда рублей).
Традиционно важнейшими направлениями являются благотворительность и соцподдержка пенсионеров и инвалидов. На эти цели было потрачено 868,6 миллиона рублей.
В медобслуживание работников и реализацию медпрограмм Группа ММК вложила более 428,7 миллионов. В оздоровление сотрудников и членов их семей - 441,5 миллиона.
Отдельное внимание было уделено формированию основ здорового образа жизни, развитию спорткультуры и объектов спортивной инфраструктуры. В 2016 году на эти цели выделено 110,2 миллиона. Проведение культурно-массовых мероприятий и содержание дворцов культуры обошлось в 70 миллионов. Затраты на жилищные, молодежные, образовательные программы, дополнительное пенсионное обеспечение и другие добровольные социальные обязательства потянули на 140,8 миллиона.
Кроме того, как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ОАО "ММК", важное место занимает реализация программ стимулирования рождаемости, поддержки материнства и многодетных семей. В 2016 году на эти цели было потрачено 74,7 миллиона рублей.
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