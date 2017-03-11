Марийский НПЗ увеличил отгрузку моторных топлив10 марта в 15:20
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На 20%.
По итогам февраля 2017 года Марийский НПЗ – производственный актив Группы компаний "Новый Поток" (New Stream Group) увеличил объем моторных топлив, отгружаемых автоналивом, на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Автоцистернами было отправлено 32 тысячи тонн продукции, тогда как в феврале 2016 года - 26,4 тысячи тонн, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.
Кроме того, НПЗ на 2% увеличил производство газового стабильного бензина, выпустив 11,36 тысяч тонн нефтепродукта (в 2016 году – 11,1 тысячи тонн). Почти на 30% снижены технологические потери на установках завода.
На Марийском НПЗ переработано 121,3 тысячи тонн нефти (-6%). На 20% снизился объем продукции, отгружаемой железнодорожным транспортом – до 61,4 тысячи тонн.
Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. New Stream Group владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В нее также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями.
В целях развития детского и юношеского спорта, инициирования и продвижения социально значимых и благотворительных проектов в регионах присутствия в 2014 году в составе Группы создана Региональная общественная организация "Новый Поток".
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