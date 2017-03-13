Громкие.

На кабинетах штаб-квартиры Уральской горно-металлургической компании могут поменяться таблички. Источник "Уралинформбюро" предполагает скорую отставку со своего поста директора по корпоративным отношениям и спецпроектам Олега Мелюхова, проработавшего в медной империи более 20 лет. В сменщики прочат его заместителя Эльфата Исмагилова.

За последнее время Мелюхов отметился в ряде неоднозначных историй. В частности, как ранее сообщало "Уралинформбюро", он по сути контролирует странное банкротство "дочки" УВЗ – ОАО "УралНИТИ". Не исключено его участие и в земельных переделах с Opera Tower и "Уралкабель".

Но главным промахом Мелюхова может стать история с экологическими активистами, протестовавшими против планов УГМК по разработке никелевых месторождений в Воронежской области. Их подозревали в получении взятки в 26 миллионов рублей за прекращение протестных действий. Как утверждают СМИ, ссылаясь на показания активистов, эти деньги им "втюхивали" сами медники, в частности, Олег Мелюхов. Уголовное дело фактически развалилось, поскольку имеется требование заместителя Генпрокурора РФ о его прекращении за отсутствием состава преступления.

Сумма ошибок могла стать критической для дальнейшей карьеры Олега Мелюхова в стенах УГМК. Впрочем, безбедную жизнь он себе уже обеспечил.

Вместе с тем инсайдеры агентства прочат усиление позиций коммерческого директора и совладельца УГМК Игоря Кудряшкина. Означает ли это переход под его контроль корпоративных отношений компании или переход на более высокую должность, остается загадкой.

УГМК, по оценке экспертов, переживает не самые лучшие времена. Гендиректор компании Андрей Козицын в недавнем интервью Bloomberg признал снижение объемов производства меди в 2016 году на 5%. Он связывает это со снижением содержания меди в рудах на месторождениях УГМК. И обещает увеличить затраты компании до 1 миллиарда долларов в год для восстановления ежегодного объема производства меди в 370-380 тысяч тонн.

Знакомые с ситуацией на рынке отмечают, что УГМК начинает отставать от своего главного российского конкурента – Русской медной компании Игоря Алтушкина. РМК выигрывает в первую очередь технологически. Но есть и финансовый фактор.

По некоторым оценкам, кредитная нагрузка на УГМК чрезмерна. Сумма обязательств едва ли не равна сумме активов империи Махмудова-Козицына. И план по новому кредиту в российских банках на 1 миллиард долларов звучит как last call.

Вызывающая финансовые проблемы разбросанность интересов Козицына давно под вопросом. Диверсификация бизнеса в случае с УГМК означает производство сельхозпродукции, самолетостроение, девелоперские проекты, дорожное строительство, инвестиции в спорт.

Причем далеко не все из них можно поставить в заслугу. Покупка Козицыным ОАО "Свердловскавтодор" не дала контроля за дорожными конкурсами в Свердловской области – на них САД раз за разом проигрывает опытным конкурентам.

К неудачам 2017 года можно отнести и ситуацию с ХК "Автомобилист", который во главе с новым президентом Андреем Козицыным впервые за последние годы не попал в плей-офф КХЛ. Эксперты не исключают, что УГМК хоть сейчас готова продать клуб и его домашнюю арену КРК "Уралец", но сумасшедших покупателей не находится.

Задавать вопрос пресс-службе УГМК – с какой вероятностью возможна отставка Андрея Козицына с поста гендиректора компании? – "Уралинформбюро" не будет, поскольку подчиненные "медного короля" предпочитают не отвечать на неудобные вопросы агентства. В близком окружении Козицына о кадровых перестановках пока молчат.

"Уралинформбюро" будет следить за ситуацией.