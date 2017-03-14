В 2016 году.

В ОАО "ММК" наградили лучших рационализаторов. По словам начальника технического департамента предприятия Александра Мухина, комбинат взял стратегический курс на внедрение в процессы рационализаторской деятельности самых современных информационных технологий.

"Это позволяет сократить время от подачи идеи до реализации проекта на ее основе - за счет рассмотрения предложения как мини-проекта и возможности отследить его претворение в жизнь на всех этапах", - отметил он.

В 2016 году экономический эффект от внедрения рацпредложений достиг 584,5 миллиона рублей - это 24,6% больше, чем в 2015 году. В этом году на комбинате планируется сэкономить за счет Кулибиных 550-600 миллионов рублей.

На торжественной церемонии звания "Лучшего молодого рационализатора" были удостоены 15 человек. Также были отмечены денежными призами коллективы, подавшие самые интересные рацпредложения. Первое место - Кубок и денежная премия в 50 тысяч рублей - досталось группе из четырех авторов, работающих в карьере Малый Куйбас горно-обогатительного производства. Их проект касается рационального использования недр и предполагает пускать в переработку руду, которая остаётся под капитальными съездами.

Инновационным проектом, который впервые был внедрен на ММК, стало мобильное приложение "Эволюция". Один из победителей конкурса "Лучший молодой рационализатор и изобретатель ОАО "ММК" Антон Ульянов, сменный мастер участка ПТП, рассказал, что мобильная версия помогает не только подавать идеи в формате онлайн, но и систематизировать их для дальнейшего анализа.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы ОАО "ММК", за 2016 год экспертные комиссии структурных подразделений рассмотрели 6172 предложения.

"Итоги нового подхода к рационализаторской деятельности в металлургической промышленности наглядно демонстрируют повышение показателей эффективности и правильность сделанного выбора, - заключил начальник технического департамента ОАО "ММК" Александр Мухин. - Работа будет продолжена: предстоит и дальше совершенствовать технологические процессы, инструмент, конструкции, экономить ресурсы и вовлекать в изобретательскую деятельность новых работников предприятия".