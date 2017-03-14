Отравляющий воздух.

На Среднем Урале судебные приставы приостановили работу Дегтярского литейно-механического завода на 85 суток.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УФССП по Свердловской области, предприятию была запрещена эксплуатация печей низкотемпературной плавки. Поводом стали выбросы завода вредных веществ в атмосферу - предельная концентрация оксида углерода была превышена в 72 раза, свинца - в 1-3 тысячи раз.

Работа предприятия была остановлена 28 февраля после проверки регионального минприроды. 3 марта решение о приостановке вынес и городской суд. Однако уже на следующий день печи завода заработали вновь. Останавливать их местным жителям пришлось при помощи полиции, на следующий день все повторилось. Принуждать руководство к исполнению решения суда пришлось судебным приставам.

Стоит отметить, что борьба с владельцем площадки - ЗАО "Дегтярский литейно-механический завод" - бизнесменом Николаем Пинаевым продолжается уже несколько месяцев. Производство свинца из вторсырья ведется без разрешительной документации и очистных сооружений. Токсичный дым отравляет жителей Дегтярска – прямо рядом с площадкой находятся парк культуры и отдыха, торговый центр и жилые кварталы. Мэрия долгое время закрывала на это глаза.

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