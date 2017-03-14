За последние три года.

В России за последние три года автомобили с пробегом подорожали в среднем на 28,7%. Соответствующие данные о трехлетних подержанных иномарках приводит аналитическое агентство "Автостат".

Так, средняя стоимость модели Ford Focus составляла 510 тысяч рублей, сейчас за нее просят 587,5 тысячи рублей (+15,4%).

Цена на Hyundai Solaris увеличилась до 530 тысяч рублей (+16%). Volkswagen Polo подорожал на 10,4%, сейчас ее можно купить в среднем за 500 тысяч рублей.

На 26% выросла стоимость KIA Rio (до 535 тысяч рублей). Аналогичный рост зафиксирован по чешской Skoda Octavia. Примерно на 30% выросли цены на две модели Toyota - Corolla и Camry.

На 40% подорожали кроссоверы RAV4 и Nissan Qashqai. Лидером роста стала Mazda6: цена скакнула на 50% - до 1 миллиона рублей, передает "Уралинформбюро".