И увеличила выручку на 5%.

Лидер титановой отрасли России и крупнейший налогоплательщик Свердловской области "ВСМПО-Ависма" за 2016 год нарастила чистую прибыль в 1,8 раза - с 14,8 до 26,6 миллиарда рублей. Выручка составила 76,2 миллиарда рублей (+4,9%), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации.

На показатель чистой прибыли повлиял прежде всего рост курса доллара, вызвавший увеличение экспортной выручки в рублевом эквиваленте на 19% и снижение убытков от переоценки обязательств в иностранной валюте. Тот же фактор спровоцировал повышение EBITDA в 1,7 раза - на 14,9 миллиарда рублей.

Отчисления корпорации в бюджеты различных уровней в 2016 году превысили 7,7 миллиарда рублей, на выполнение социальных обязательств было направлено более 1,5 миллиарда.