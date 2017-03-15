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В Тюменской области вскрыли сговор медкомпаний на миллиард14 марта в 15:22

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В нем участвовали 8 поставщиков.

В Тюменской области антимонопольщики выявили картельный сговор восьми медицинских компаний, который действовал на протяжении нескольких лет.

Как сообщил "Уралинформбюро" замруководителя Тюменского УФАС России Дмитрий Полухин, компании распределяли между собой госконтракты на поставку медизделий. Общая их сумма превысила 1 миллиард рублей.

Часть участников уже сознались в сговоре. Все нарушители будут привлечены к административной ответственности.

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