И законсервирует производство.

"Режникель" (входит в "Русникель") в ближайшие месяцы сократит 917 человек. Причиной стала консервация предприятия, начатая в конце января 2017 года.

Как сообщила "Уралинформбюро" заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова, на данный момент порядка 70 человек готовы трудоустроить другие предприятия Режа.

Стоит напомнить, что решение об остановке производства акционеры завода приняли в связи с низким уровнем цен на никель на Лондонской бирже металлов. В январе 850 работников отправили в простой с сохранением 2/3 зарплаты. Остальная часть осталась в цехах для мероприятий по консервации.

Из-за резкого падения цен на продукцию и роста стоимости кокса (используется в технологическом процессе) в тяжелой ситуации оказался и другой актив "Русникеля" - "Уфалейникель" в Челябинской области. Там режим простоя объявлен для 730 сотрудников, составляющих треть персонала. Пока жесткие меры не затронули Серовский рудник, также входящий в "Русникель" и снабжающий металлургические мощности сырьем.