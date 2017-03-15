В лидерах Железнодорожный район.

Самое высокодоходное жилье Екатеринбурга располагается в Железнодорожном районе. По подсчетам специалистов аналитического центра SRG, годовой "навар" от сдачи в аренду квартир там может достигать 8,1%, а срок окупаемости составляет 12,2 года, передает "Уралинформбюро".

На втором месте оказался Октябрьский район, где доходность жилья составляет 8%, окупаемость - 12,4 года. Третью строчку занимают квартиры в Орджоникидзевском районе, которые каждый год при сдаче в аренду дают до 7,7% дохода и окупаются за 13,3 года.

Наименее рентабельно вкладываться в жилье в Ленинском районе. Работать "в плюс" такие квартиры начнут лишь спустя 14 лет.

Стоит отметить, что Екатеринбург занимает 9 место среди российских городов по доходности жилья. Первые три строчки занимают Красноярск, Новосибирск и Челябинск. При расчетах аналитики учитывали среднюю стоимость квадратного метра и размер арендной платы.