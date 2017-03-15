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В Оренбуржье модернизировали подстанцию "Каргалинская"Сегодня в 13:05

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Обновив релейную защиту и автоматику.

Федеральная сетевая компания (входит в группу "Россети") модернизировала системы противоаварийной автоматики на подстанции 220 кВ "Каргалинская". Это один из ключевых энергоузлов Оренбуржья, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС.

На выключателях 220 кВ установили современные цифровые приборы на микропроцессорной основе, включена в работу новая дифференциальная защита шин 220 кВ. Также установлена автоматизированная система управления техпроцессами подстанции с поддержкой приема и передачи аналоговых и дискретных сигналов в цифровом виде. Новые устройства самостоятельно проводят диагностику, позволяющую отслеживать состояние защит.

Следует отметить, что устройства релейной защиты и автоматики предназначены для отключения поврежденного участка сети и определения мест повреждения на линиях электропередачи. Защитное оборудование снижает вероятность технологических нарушений, которые могут привести к сбоям в работе энергосистемы. Благодаря этому повышена надежность электроснабжения промышленных и коммунально-бытовых потребителей Оренбургской энергосистемы, объектов нефтегазодобычи.

До конца 2017 года аналогичные работы пройдут на большинстве подстанций 220 кВ Оренбургской области. В этом списке "Рысаево", "Киембай", "Оренбургской", "Бузулукской", "Сорочинской", "Михайловской", "Северной".

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