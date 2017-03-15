Среди дочерних обществ "Газпрома".

В Новом Уренгое и вахтовых поселках Ямбург и Новозаполярный прошли встречи руководства ООО "Газпром добыча Ямбург" с работиками.

Гендиректор компании Олег Арно подвел итоги 2016 года. Он отметил, что плановое задание по добыче углеводородного сырья выполнено, компания по-прежнему остается лидером среди дочерних предприятий "Газпрома". Сегодня ООО "Газпром добыча Ямбург" обеспечивает 32% добычи газа и 28% добычи конденсата.

Как сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия, в прошлом году компания ввела в эксплуатацию 67 объектов, в том числе 20 газоконденсатных скважин, 7 газоперекачивающих агрегатов и установку охлаждения газа на Ямбургском нефтегазоконденсатном месторождении (ЯНГКМ), а также 3 нефтяные скважины на Тазовском нефтегазоконденсатном месторождении.

В 2017 году планируется продолжить работы по крупным инвестпроектам. На ЯНГКМ намечено подключение дополнительных скважин нижнемеловых отложений, реконструкцию и техперевооружение объектов, на ЗНГКМ – ввод дожимной компрессорной станции на УКПГ-3С и обустройство нефтяной оторочки.

Олег Арно подчеркнул, что компания остается образцом соцответственности в регионе и ПАО "Газпром". Предприятие стало призером всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" в номинации "За развитие социального партнерства". Также оно было признано лучшим страхователем в номинации "Обязательное пенсионное страхование" и удостоено золотой медали конкурса на лучшее инновационное решение в области безопасных условий труда. Кроме того работа по внедрению инновационных технологий автоматического управления на Заполярном месторождении удостоена премии имени Николая Байбакова.

ООО "Газпром добыча Ямбург" разрабатывает Ямбургское и Заполярное месторождения, также владеет лицензиями на Тазовский, Парусовый, Южно- и Северо-Парусовый, Тазовско-Заполярный участки недр. За компанией закреплена ответственность по освоению Северо-Каменномысского, Каменномысского-море, Чугорьяхинского, Обского, Семаковского, Антипаютинского, Тота-Яхинского месторождений.

Подготовка газа к транспорту осуществляется на 14 установках комплексной и 5 предварительной подготовки газа. В ООО "Газпром добыча Ямбург" работают около 11 тысяч человек.