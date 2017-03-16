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Россияне массово пересаживаются в FordСегодня в 10:33

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Toyota отъехала на второй план.

Самой популярной иномаркой в России оказался Ford Focus. В российском автопарке, по данным на 1 января 2017 года, насчитывалось 694 тысячи экземпляров этой модели. Соответствующие данные приводит аналитическое агентство "Автостат".

Лидировавшая до этого Toyota Corolla опустилась на второе место рейтинга. По российским дорогам ездит порядка 691 тысячи машин этой модели. Третье место занимает Renault Logan с показателем 608,5 тысячи экземпляров.

Первую пятерку замыкают Hyundai Solaris и KIA Rio - 597,8 тысячи и 555,3 тысячи машин соответственно. В десятке самых популярных - Chevrolet Niva (549,5 тысячи штук), Daewoo Nexia (420,4 тысячи), Toyota Camry (369,2 тысячи), Volkswagen Passat (367,1 тысячи) и Volkswagen Polo (357,9 тысячи).

Стоит отметить, что средний возраст иномарок в России составляет 10,4 года, передает "Уралинформбюро".

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