В 2017 году.

В 2016 году ООО "Газпром добыча Ямбург" направило на природоохранные мероприятия более 2 миллиардов рублей. Цифра была озвучена на заседании секции научно-технического совета "Экология и охрана окружающей среды", которое проходило в административном центре компании.

Как сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия, всего в течение года было выполнено 91 мероприятие. Среди основных достижений отмечено отсутствие сверхнормативных платежей за негативное воздействие на окружающую среду. Предприятием полностью исключен сброс загрязненных сточных вод в реки и озера, уменьшена доля отходов, направляемых на захоронение.

Заместитель гендиректора ООО "Газпром добыча Ямбург" по перспективному развитию Владимир Миронов подчеркнул, что в 2017 году запланировано 95 природоохранных мероприятий на сумму более 2 миллиардов рублей. Программа включает применение новых технологий на объектах добычи газа, а также образовательно-просветительские акции и реабилитацию природных объектов.

Принято решение обеспечить в 2017 году переход системы экологического менеджмента ООО "Газпром добыча Ямбург" на версию международного стандарта ISO 14001:2015.