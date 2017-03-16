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"Росэнергоатом" проиграл битву за миллиард Белоярской АЭССегодня в 12:53

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Апелляция не помогла.

Концерн "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом") не смог доказать обоснованность своих требований к подрядчику строительства Белоярской атомной станции в апелляционном суде. Решение суда первой инстанции было оставлено без изменения, передает "Уралинформбюро".

"Росэнергоатом" подал иск в свердловский арбитраж на 1,1 миллиарда рублей к УК "Уралэнергострой" в сентябре 2016 года. Поводом стали разногласия в расходах на командирование 3000 рабочих для строительства нового энергоблока БН-800, возникшие после проверки Счетной палаты и "Росатома". Цена по договору высчитывалась как процент от стоимости всего объекта – 66,2 миллиарда рублей. При этом истец настаивал, что вычисления были проведены неверно. 10 ноября в иске "Росэнергоатому" было отказано после чего он попытался оспорить решение в апелляционном суде.

Стоит отметить, что сейчас 17 апелляционный суд рассматривает второе дело о взыскании с УК "Уралэнергострой" на сумму 2,3 миллиарда рублей. "Росэнергоатом" пытается обжаловать решение суда первой инстанции, который также отказал в удовлетворении требований. В данном случае камнем преткновения стала "атомная надбавка".

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