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Прибыль "Уральских авиалиний" за 2016 год превысила 2,6 миллиарда рублейСегодня в 13:20

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Акционеры получат внушительные дивиденды.

"Уральские авиалинии" завершили 2016 год существенным ростом основных производственных показателей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании, увеличение доходов составило 31%. Усиление эффективности рейсов и сокращение издержек позволили довести чистую прибыль до рекордных за десятилетие 2,69 миллиарда рублей. Это в 9,4 раза больше по сравнению с 2015 годом.

Объем перевозок вырос на 19%, занятость пассажирских кресел – на 3,5%. Доля в общем объеме авиаперевозок по России повысилась на 1,5%.

В 2016 году "Уральские авиалинии" снизили портфель внешних заимствований на 2 миллиарда рублей. Совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров направить часть чистой прибыли авиакомпании (менее 50%) на выплату дивидендов.

Также поясняется, что сделка между ПАО "БИНбанк" и ОАО АК "Уральские авиалинии" на сумму 2,6 миллиарда рублей не предусматривает увеличения действующего лимита кредитования и роста кредитного портфеля. Она предполагает реструктуризацию действующего лимита на сумму 2,6 миллиарда рублей (на текущий день авиакомпанией использовано только 1,7 миллиарда) с изменением существенных условий кредитования. В частности, перевод невозобновляемой кредитной линии в возобновляемую и возможность досрочного погашения кредитных обязательств. Свободный лимит неиспользованных кредитных ресурсов в рамках ранее заключенных договоров на текущий день составляет 1,81 миллиарда рублей.

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