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Марийский НПЗ получил право самостоятельно сертифицировать измерительные приборыСегодня в 13:43

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В национальной системе аккредитации.

Марийский НПЗ, производственный актив Группы компаний "Новый Поток" (New Stream Group), получил право на сертификацию в национальной системе аккредитации метрологического оборудования. Оно применяется для контроля и управления технологическим процессом на установках завода, а также для измерения параметров отгрузки продукции потребителям.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, аккредитация дает право Марийскому НПЗ проводить поверку измерительных приборов собственными силами. Благодаря этому повышается оперативность ввода в эксплуатацию оборудования, обеспечивается непрерывность техпроцесса и точность отпуска нефтепродуктов.

Сертификацией приборов на НПЗ будет заниматься метрологическая лаборатория (МЛ), которая с получением аккредитацией сможет осуществлять поверку как собственного оборудования, так и стороннего.

МЛ была создана на Марийском НПЗ в 2011 году. Спустя пять лет она была модернизирована в соответствии с современными госстандартами, необходимыми для получения аккредитации. В задачи подразделения входят аналитический контроль технологического процесса, отслеживание исправной работы и точности измерительных приборов, а также мониторинг состояния оборудования, предназначенного для обеспечения промышленной и экологической безопасности. В МЛ входят лаборатории: теплотехнических измерений, химанализов, уровнеметрии.

Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. New Stream Group владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В нее также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями. В целях развития детского и юношеского спорта, инициирования и продвижения социально значимых и благотворительных проектов в регионах присутствия в 2014 году в составе Группы создана Региональная общественная организация "Новый Поток".

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