На съезд РСПП.

Председатель совета директоров ОАО "ММК" Виктор Рашников возглавил делегацию Южного Урала на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ММК, мероприятие проходит 16 марта 2017 года в Москве. На той же площадке проводится съезд общероссийского объединения работодателей РСПП.

Представители власти и бизнеса обсуждают налоговые и финансовые вопросы, инвестиционный климат, устранение административных барьеров. Также в числе тем рынок труда и социальные инвестиции, формирование экономического партнерства в регионах. Среди VIP-участников – президент России Владимир Путин и члены экономического блока правительства.

Ожидается подведение итогов конкурсов РСПП за 2016 год. Магнитогорский металлургический комбинат стал одним из лидеров в номинации "За развитие межсекторного партнерства в решении социальных проблем территорий".

Стоит отметить, что Виктор Рашников руководит Челябинской областной ассоциацией работодателей и входит в бюро правления РСПП.