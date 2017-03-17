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Аэропорт Рощино попал под прицел ФАС16 марта в 18:17

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Из-за бортового питания.

УФАС по Тюменской области возбудило дело в отношении аэропорта Рощино. Поводом стало ущемление интересов поставщика бортового питания.

Заявление поступило от ООО "Сила вкуса", которое кормит пассажиров авиакомпании "Сибирь". По словам поставщика, аэропорт отказывается пролонгировать ранее заключенный договор, который подразумевает досмотр бортового питания и предоставление спецмашины для его доставки на судно, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального УФАС.

В ходе проверки также выяснилось, что аэропорт неправомерно брал плату за досмотр блюд для пассажиров. Также воздушная гавань потребовала от "Силы вкуса" оборудовать цех бортового питания интроскопом за счет средств поставщика.

Заседание комиссии по рассмотрению дела назначено на 3 апреля 2017 года.

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