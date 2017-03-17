Он задолжал 129 миллионов.

"Курганский машиностроительный завод" (КМЗ, входит в концерн "Тракторные заводы") в очередной раз требуют признать банкротом. Заявление в зауральский арбитраж подала московская компания "ТрансФин-М". Сумма долга превысила 129 миллионов рублей, передает "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, что в прошлом году было подано пять исков о финансовой несостоятельности КМЗ. Их рассмотрение было прекращено из-за особых положений закона о банкротстве, которые применяются к стратегическому предприятию.

КМЗ столкнулся с проблемами почти 10 лет назад, когда было остановлено производство БМП-2. Для спасения предприятия государство выдало синдицированный кредит в обмен на пакет акций с последующим их выкупом. Фактически хозяином завода стал Внешэкономбанк. В 2015 году КМЗ получило заказ на выпуск БМП-3.