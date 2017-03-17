Слово за Минэкономразвития.

Новоуральск получит статус территории опережающего развития (ТОР), вероятнее всего, до конца 2017 года. Весь пакет необходимых документов подписан и согласован свердловскими властями. В настоящее время он находится в Минэкономразвития РФ, заявил гендиректор АО "Уральский электрохимический комбинат" Александр Белоусов.

По его словам, в заявке Новоуральска представлено 26 проектов, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что если заявка будет одобрена, город получит свыше 20 миллиардов рублей инвестиций. Будет создано более 2000 рабочих мест.

Как ранее заявил генеральный директор Росатома Сергей Кириенко, именно в Новоуральске будет размещено головное предприятие нового объединения, которое создаст Росатом. В него войдут три российских завода по выпуску газовых центрифуг: один из них в Нижнем Новгороде, второй в Санкт-Петербурге. Данное производство уже через два года сможет получить прибыль более 7 миллиардов рублей, считает Кириенко.

"Здесь будет собрано целое научно-производственное объединение, которое помимо основной деятельности будет выполнять заказы нефтегазовой отрасли. Это довольно большой объем. Это хорошее перспективное направление в рамках программы по импортозамещению. Будет все в порядке и с инвестициями, и заказами", – рассказал он ранее.

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