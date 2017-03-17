Отпугнув пошлиной в 130%.

Турция приостановила выдачу лицензий на беспошлинные поставки пшеницы, кукурузы и подсолнечного шрота, пишет "Интерфакс". По мнению экспертов, эти меры направлены против крупнейшего поставщика страны – России. Теперь РФ придется экспортировать пшеницу на общих условиях - с уплатой 130%-й пошлины.

Экспортеры называют такую ставку запретительной и предрекают прекращение поставок.

Стоит отметить, что Турция была вторым после Египта покупателем российской пшеницы. За последние 6 месяцев она импортировала почти 2 миллиона тонн зерна. По мнению экспертов, решение Анкары может быть связано с тем, что Россия сохраняет запрет на ввоз турецких томатов и других овощей, передает "Уралинформбюро".