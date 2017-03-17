ММК увеличил продажи оцинкованного проката на 9%Сегодня в 15:24
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Превысив 2 миллиона тонн.
По итогам 2016 года ОАО "ММК" увеличило объемы реализации оцинкованного проката на 9%. Такие цифры озвучил старший менеджер группы по реализации металла с покрытиями комбината Вадим Дорофеев, выступая на Международной конференции "Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления-2017".
Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ММК, сложная конъюнктура рынка не помешала компании выйти на рекордные объемы реализации на российском рынке - свыше 1 миллиона тонн оцинкованного проката. Объем поставок проката с полимерным покрытием достиг 322 тысяч тонн.
Всего же емкость российского рынка оцинкованного проката в 2016 году составила 2,88 миллиона тонн, а рынка проката с полимерным покрытием – 1,9 миллиона тонн.
На конференции была представлена производственная и сбытовая политика Магнитки в сегменте проката с покрытиями. Ее главный акцент - ориентация на российский рынок. По итогам 2016 года продажи оцинкованного проката на внутренний рынок России заняли 89% в общем объеме, оставшиеся 11% пошли в страны СНГ и дальнее зарубежье. Аналогичный расклад по прокату с полимерным покрытием.
Международная конференция, посвященная оцинкованному и окрашенному прокату, проходит в Москве 16-17 марта. Традиционно на это мероприятие собираются ведущие участники рынка сталей с покрытиями.
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