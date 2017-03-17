Два десятка автопроизводителей переписали ценники в РоссииСегодня в 14:09
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За последний месяц.
В России за последний месяц 23 автопроизводителя изменили цены на легковушки, сообщает аналитическое агентство "Автостат".
Подорожали сразу несколько китайских марок. Так, Lifan поднял стоимость кроссовера Х60 в комплектации Comfort на 2,6%, в комплектации Luxury на 2,4%, кроссовера Х50 на 0,7-0,8%. Hawtai увеличил цену кроссовера Boliger на 5,3-5,6%. При этом седан Solano в комплектации Basic подешевел на 2,8%, Brilliance снизила стоимость кроссовера V5 на 3,5-3,8%.
Японский бренд Lexus повысил цены седанов ES 200 в комплектации Executive на 0,9%, ES 250 – на 0,9%, ES 350 в комплектации Premium – на 0,8%. Пикап Mitsubishi L200 подорожал на 3,2 – 9,2%.
Американский Ford удешевил седан Focus на 6,6-8,2%, хэтчбек Focus на 6,6-9,6%, универсала Focus на 6,5-8,1%. Стоимость седана Mondeo выпуска 2016 года была снижена на 7,4-10%, внедорожника Explorer на 2,8-3,5%.
Отечественный УАЗ поднял цену внедорожников "Хантер" на 1,3-1,6%, "Патриот" на 1,0-2,4%, "Пикап" на 1-2,3%, передает "Уралинформбюро".
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