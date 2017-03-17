С помощью интеллектуальной станции.

Генконсул Великобритании в Екатеринбурге Мартин Феннер посетил Тюменский технопарк для знакомства с местными инновационными компаниями и разработками.

Консулу была представлена интеллектуальная бездатчиковая станция управления нефтяной скважиной, которая увеличивает добычу в 3-5 раз. Установка компании "ИНТЭС" уже успешно работает в Ставрополе, Краснодаре, Новосибирске, Сербии. В планах предприятия – выход на британский рынок.

Еще одним новшеством стала технология очистки территории от нефтяных пятен, созданная "НИИ экологии и рационального использования природных ресурсов". Она уже хорошо зарекомендовала себя во всем мире и может использоваться при нефтяных разливах. Мартину Феннеру также рассказали о проекте энергоэффективного экодома и "Мамонтогоре", сооружаемых из отходов нефтяной промышленности.

Коммерческий директор компании "Маяк" Роман Румянцев представил консулу GPS-часы "Маяк" и рассказал о возможностях мобильного приложения. Один экземпляр достался в подарок консулу, сообщили "Уралинформбюро" в комитете по инновациям Тюменской области.

Мартин Феннер высоко оценил тюменские технологии: "Знакомство с перспективными разработками тюменских ученых – прекрасный повод узнать, какие возможности есть в регионе. Уверен, что сотрудничество российских и британских компаний ежегодно будет укрепляться", – отметил он.