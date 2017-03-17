×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Тюменцы научат британцев управлять нефтяными скважинамиСегодня в 17:35

  • Текст

С помощью интеллектуальной станции.

Генконсул Великобритании в Екатеринбурге Мартин Феннер посетил Тюменский технопарк для знакомства с местными инновационными компаниями и разработками.

Консулу была представлена интеллектуальная бездатчиковая станция управления нефтяной скважиной, которая увеличивает добычу в 3-5 раз. Установка компании "ИНТЭС" уже успешно работает в Ставрополе, Краснодаре, Новосибирске, Сербии. В планах предприятия – выход на британский рынок.

Еще одним новшеством стала технология очистки территории от нефтяных пятен, созданная "НИИ экологии и рационального использования природных ресурсов". Она уже хорошо зарекомендовала себя во всем мире и может использоваться при нефтяных разливах. Мартину Феннеру также рассказали о проекте энергоэффективного экодома и "Мамонтогоре", сооружаемых из отходов нефтяной промышленности.

Коммерческий директор компании "Маяк" Роман Румянцев представил консулу GPS-часы "Маяк" и рассказал о возможностях мобильного приложения. Один экземпляр достался в подарок консулу, сообщили "Уралинформбюро" в комитете по инновациям Тюменской области.

Мартин Феннер высоко оценил тюменские технологии: "Знакомство с перспективными разработками тюменских ученых – прекрасный повод узнать, какие возможности есть в регионе. Уверен, что сотрудничество российских и британских компаний ежегодно будет укрепляться", – отметил он.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Сбежавшее молоко Каменска-Уральского

Сбежавшее молоко Каменска-Уральского

Как семейная драма закрыла местный молокозавод.

Простить долги и не мучиться

Простить долги и не мучиться

Их осознанием.

УГМК: Хопер не пропер

УГМК: Хопер не пропер

Козицын попал в западню.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×