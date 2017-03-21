Во главе с президентом компании Николя Мором.

Делегация "АвтоВАЗа" под руководством президента компании Николя Мора посетила ММК. Гости побывали в кислородно-конвертерном цеха, а также листопрокатном цехе №11. В последнем расположен новейший комплекс холодной прокатки, предназначенный, в первую очередь, для выпуска высококачественного автолиста.

Они посмотрели, как производится современный автолист, в том числе для Lada Vesta и Lada Xray. С 2015 года для этих моделей ведется отгрузка опытно-промышленных и промышленных партий холоднокатаного и горячеоцинкованного рулонного проката из низкоуглеродистых и особонизкоуглеродистых IF-сталей, из высокопрочных IF-сталей, а также из сталей с ВН-эффектом и HSLA (высокопрочных низколегированных) сталей.

Как сообщили "Уралинфоормбюро" в управлении информации и общественных связей ОАО "ММК", с освоением сортамента нового комплекса холодной прокатки ЛПЦ-11 возможности предприятия по выпуску высококачественного проката для автопроизводителей значительно расширились. Запуск нового комплекса позволил создать достойную конкуренцию отечественным и иностранным производителям металлопроката. Сегодня ОАО "ММК" занимает ведущие позиции в российской металлургической отрасли по поставкам металлопродукции для автомобилестроителей.

Также состоялась встреча гендиректора ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" Павла Шиляева и президента ПАО "АвтоВАЗ" Николя Мора. Стороны обсудили вопросы текущего сотрудничества и дальнейшие перспективы партнерства.