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В ремонт энергообъектов Западной Сибири вложат 1,6 миллиарда20 марта в 14:53

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За год.

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") приступила к программе 2017 года по техническому обслуживанию и ремонту оборудования на энергообъектах Западной Сибири. На эти цели будет потрачено более 1,6 миллиарда рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС, энергетики отремонтируют и усилят 1,3 тысячи фундаментов и 494 опоры, заменят 1,7 тысячи изоляторов, 347 дистанционных распорок. Они также отремонтируют три фазы трансформаторов, три реактора, 184 выключателя, 1,4 тысячи разъединителей, выполнят расчистку более 4,97 тысячи гектаров трасс воздушных линий и заменят 15 километров грозотроса.

Для повышения надежности будет проведена диагностика оборудования и объектов, комплексное обследование линий электропередачи с применением экспресс-методов, а также сервисное обслуживание электротехнического оборудования.

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