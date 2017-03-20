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"Атомстройкомплекс" обещает 35-тысячный доход с аренды апартаментовСегодня в 12:51

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В Екатеринбурге.

Услуга доверительного управления недвижимостью становится все популярнее у екатеринбуржцев. Владелец двухкомнатных апартаментов в 65 "квадратов" получает с аренды в среднем 35 тысяч рублей в месяц чистыми, после вычета коммунальных и прочих платежей, сообщили "Уралинформбюро" в управляющей компании Ogni Group.

Она была создана в прошлом году одним из ведущих застройщиков региона – компанией "Атомстройкомплекс" и профессиональным отельным оператором Usta Group для управления концептуальными жилыми и апартаментными комплексами. Сейчас в управлении Ogni Group находятся апартаменты "Огни Екатеринбурга", Artek и жилой комплекс "Чемпион Парк".

"Сумма дохода сопоставима со средней стоимостью аренды хорошей "двушки", но доверительное управление имеет множество дополнительных бонусов для собственника, – пояснила руководитель проектов Ogni Group Алена Архипова. – Ему не нужно самостоятельно искать арендаторов, проверять их на благонадежность, проводить показы, контролировать оплату. Все риски управляющая компания берет на себя. При этом гарантирует собственнику сохранность имущества взиманием обеспечительного платежа с арендатора, а также обязательным страхованием имущества – конструктивных элементов квартиры, отделки, мебели и техники, а также гражданской ответственности".

Размер гарантированного дохода собственника определяется на этапе заключения договора штатным оценщиком УК. Кроме того, доверительный управляющий посоветует, как подготовить квартиру к сдаче или повысить ее арендную стоимость (например, с помощью меблировки).

По словам Алены Архиповой, подразумевается сдача апартаментов не только на месяц и более, но и посуточно. В 2016 году загрузка компании по долгосрочной аренде составила 85%, по краткосрочной - порядка 58%. Число объектов в доверительном управлении стабильно растет, ведь зачастую статусную недвижимость в центре города покупают с инвестиционной целью.

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