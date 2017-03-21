На конференции.

"РН-Уватнефтегаз" в девятый раз организовал региональную научно-техническую конференцию молодых специалистов. В ней приняли участие более 70 молодых специалистов компании и семеро их будущих коллег - студентов тюменских вузов.

"Став инженером, каждый из нас обрек себя на вечный творческий поиск. Этого требует не только работа. Это нужно вашим семьям, которые хотят, чтобы вы двигались по карьерной лестнице. Это нужно вашим родителям, которые желают вам счастья. Поэтому нужно развиваться и идти вперед, принося пользу себе и предприятию", - подчеркнул в приветственном слове генеральный директор ООО "РН-Уватнефтегаз" Евгений Задорожный.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, наиболее представительной по количеству авторов и проектов стала секция "Геология нефтяных и газовых месторождений. Разработка нефтяных газовых месторождений" - с докладами выступили 19 человек.

По словам председателя жюри секции, заместителя генерального директора, главного геолога "Уватнефтегаза" Александра Мирошниченко, многие участники выбрали для себя сложные темы, отличающиеся заметной новизной. "Ряд предложений настолько инновационны, что пока сложно говорить об их практической реализации. Например, один из докладов был посвящен спектрометрическому анализу пластовой нефти при разработке многопластовых месторождений. Это, по сути, наука. Можно ли внедрить такой метод в производство? Об этом придется хорошенько подумать", - отметил Александр Мирошниченко.

В то же время, по его словам, целый ряд докладов основан на изучении реальных производственных процессов. Молодые специалисты вносят конкретные предложения для их усовершенствования. "Некоторые приятно удивили. Несмотря на скромный опыт работы, они выступали вполне квалифицированно, и я их для себя отметил. Одна из главных задач жюри - поставить докладчика в неудобное положение и посмотреть, как он будет реагировать на стресс. Наша конференция - это уже не учеба, здесь речь идет о производстве. Мы должны оценить потенциал ребят и дать им возможность показать себя", - подчеркнул Александр Мирошниченко, добавив, что удачные выступления на конференциях позитивно сказываются на карьере.

Лучшим в секции "Техника и технология добычи нефти и газа" признан мастер бригады по химической обработке скважин УНП-1 Игнатий Овсянкин. Он предложил идею сброса попутно добываемой воды непосредственно на кустовой площадке. "От жюри поступило много вопросов. На некоторые из них я ответить пока не смог. Нуждается в доработке и экономическое обоснование проекта. Но для меня победа на конференции - не главное. Гораздо важнее пообщаться с коллегами и руководством предприятия, чтобы показать, на что я способен", - рассказал Игнатий.

В секции "Экономика и финансы" лидировала Екатерина Жданович, представившая доклад о квалификации основных средств предприятия для верного исчисления налога на имущество. Екатерина уверена: тема актуальна для всех дочерних обществ "Роснефти": "Каждое предприятие - это огромный имущественный комплекс, который очень быстро развивается. И ошибки в исчислении налога на имущество могут дорого обойтись".

В апреле этим и другим победителям предстоит защищать честь "РН-Уватнефтегаз" на региональной научно-технической конференции в Тюмени. Следующий этап - кустовая конференция, призеры которой представят свои проекты в Москве, на Всероссийском конкурсе научных разработок молодых специалистов "Роснефти".

Научно-технические конференции - важная часть корпоративной политики НК "Роснефть". Около 20% лучших проектов, представленных на итоговой конференции Роснефти в Москве, рекомендуются к внедрению. Возможно, в нынешнем году среди них окажутся и работы молодежи "Уватнефтегаза".