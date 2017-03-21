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Роспан начал геологоразведку на новых участках20 марта в 17:22

Фотография

Каркасном и Южно-Кустарниковом.

АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ", дочернее общество НК "Роснефть", приступило к выполнению полевых сейсморазведочных работ методом 2D на Каркасном и Южно-Кустарниковом лицензионных участках (ЛУ).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Роспана, общий объем работ составит 1450 погонных километров. Они проводятся с целью уточнения структурного плана, особенностей геологического строения участка недр, более точного картирования и прогнозирования ловушек для заложения поисковых скважин. Перспективные ресурсы участков предварительно оцениваются в 200 миллиардов кубометров газа.

В рамках полномасштабной программы развития предприятие осуществляет геологоразведку и на других ЛУ.

На Минховском участке недр федерального значения (недропользователь НК "Роснефть") Роспан завершает второй этап геологоразведочных работ. Общий объем сейсморазведки МОГТ-3D (метод общей глубинной точки) составляет 700 квадратных километров. Исследования проводятся с целью уточнения структурного плана, особенностей геологического строения участка недр, обоснования запасов углеводородов и прогнозирования газоконденсатных перспективных объектов.

Общие запасы газа по категории АВ1С1+В2С2 на Минховском ЛУ, включающем Минховское и Восточно-Минховское газовые месторождения, превышают 210 миллиардов кубометров. Ресурсы газа оцениваются в 330 миллиардов кубометров, конденсата - около 17 миллионов тонн.

Кроме того, предприятие завершило обработку и интерпретацию данных сейсморазведки методом 2D на Салпадаяхском ЛУ общим объемом более 1000 погонных километров. Ресурсы участка оценены в 32 миллиарда кубометров газа.

Все сейсморазведочные работы проводятся в строгом соответствии с требованиями международного и российского законодательства в области охраны окружающей среды.

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