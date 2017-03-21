Роспан начал геологоразведку на новых участках20 марта в 17:22
- Текст
- Фото
Каркасном и Южно-Кустарниковом.
АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ", дочернее общество НК "Роснефть", приступило к выполнению полевых сейсморазведочных работ методом 2D на Каркасном и Южно-Кустарниковом лицензионных участках (ЛУ).
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Роспана, общий объем работ составит 1450 погонных километров. Они проводятся с целью уточнения структурного плана, особенностей геологического строения участка недр, более точного картирования и прогнозирования ловушек для заложения поисковых скважин. Перспективные ресурсы участков предварительно оцениваются в 200 миллиардов кубометров газа.
В рамках полномасштабной программы развития предприятие осуществляет геологоразведку и на других ЛУ.
На Минховском участке недр федерального значения (недропользователь НК "Роснефть") Роспан завершает второй этап геологоразведочных работ. Общий объем сейсморазведки МОГТ-3D (метод общей глубинной точки) составляет 700 квадратных километров. Исследования проводятся с целью уточнения структурного плана, особенностей геологического строения участка недр, обоснования запасов углеводородов и прогнозирования газоконденсатных перспективных объектов.
Общие запасы газа по категории АВ1С1+В2С2 на Минховском ЛУ, включающем Минховское и Восточно-Минховское газовые месторождения, превышают 210 миллиардов кубометров. Ресурсы газа оцениваются в 330 миллиардов кубометров, конденсата - около 17 миллионов тонн.
Кроме того, предприятие завершило обработку и интерпретацию данных сейсморазведки методом 2D на Салпадаяхском ЛУ общим объемом более 1000 погонных километров. Ресурсы участка оценены в 32 миллиарда кубометров газа.
Все сейсморазведочные работы проводятся в строгом соответствии с требованиями международного и российского законодательства в области охраны окружающей среды.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
20 марта в 19:46
Экипаж "Победы" наградили за высаженного волейболиста
Благодарностью.20 марта в 19:18
На екатеринбургском Уралмаше выгорела градирня в 300 "квадратов"
Пострадавших нет.20 марта в 19:01
Екатеринбуржец расстрелял офис в обиде на жену
Бывшую.20 марта в 18:52
Свердловчанина будут судить за убийство гостя из ревности
Отелло схватился за нож.20 марта в 18:47
На Ямале сменили главу управления Росприроднадзора
Он прилетел с юга.20 марта в 18:45
Студента ТюмГУ исполосовали ножом в общежитии
В деле разбирается полиция.20 марта в 18:37
Для тюменцев благоустроят 27 дворов
В течение года.20 марта в 18:26
Великобритания "высунет нос" из ЕС в марте
На "сборы" уйдет два года.20 марта в 18:06
Семеро тюменцев пострадали в аварии с такси и маршруткой
Столкнулись 6 машин.20 марта в 18:00
Беглянок из южноуральского приюта нашли на МКАД
Они отправились покорять столицу.20 марта в 17:52
Новикову не удалось отбить у следователей имущество
Облсуд счел арест законным.20 марта в 17:42
Минфин РФ назвал рубль "переукрепленным"
На 10-12%.20 марта в 17:37
Коррупционный скандал в Зауралье обезглавил УФСИН
Ильгиз Ильясов дорабатывает последние дни.20 марта в 17:34
В центре Екатеринбурга 15 подростков избили сверстников
Их ищут.20 марта в 17:30
Смог задержится на Среднем Урале еще на 4 дня
Из-за слабого ветра.
Главные новости
- 20 марта в 17:34В центре Екатеринбурга 15 подростков избили сверстников
- 20 марта в 17:02Расклад перед боем – взять "пенсов" с "роднёю"
- 20 марта в 16:02Группы смерти расширили круг самоубийц в полтора раза
- 20 марта в 14:53Юрий Чайка соберет в Екатеринбурге 41 губернатора
- 20 марта в 14:11У уральских спасателей забрали вертолеты
Аналитика
Расклад перед боем – взять "пенсов" с "роднёю"
Почем нынче малые партии?
Разговор в палате с министром
Об экологии Среднего Урала.
Сбежавшее молоко Каменска-Уральского
Как семейная драма закрыла местный молокозавод.