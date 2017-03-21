Руководитель дивизиона "Урал" ответил на вопросы прессы.

Вице-президент холдинга ЕВРАЗ Максим Андриасов, около года назад возглавивший дивизион "Урал" (НТМК и КГОК), 20 марта встретился с представителями прессы. Встреча, ставшая первым выходом руководителя к СМИ, состоялась в музейно-выставочном центре Нижнетагильского комбината. Андриасов рассказал о том, почему именно Алексей Кушнарев возглавил КГОК, с чем была связана необходимость объединения уральских комбинатов в один дивизион и какие изменения грядут в процедуре заключения коллективных договоров. В беседе с Максимом Андриасовым принял участие корреспондент "Уралинформбюро".

Дивизионы "Сибирь" и "Урал" появились в структуре ЕВРАЗа осенью 2015 года. До этого предприятия холдинга объединялись по отраслевому признаку – существовали, например, дивизионы "Сталь" и "Руда". Из Москвы управлять предприятиями, которые расположены на расстоянии 2000 и 4000 километров от столицы, сложно. Именно поэтому переход на территориальное объединение, по словам собеседника, – распространенная тенденция.

На предыдущем этапе совокупность итогов работы тандема "НТМК - КГОК" не давала желаемого результата: "Если абстрагироваться от юридических лиц, это один производственный комплекс. Борьба за эффективность одной площадки влекла за собой снижение эффективности другой, и наоборот. А для нас важна суммарная сквозная эффективность цепочки КГОК - НТМК. Так как эти два комбината неразрывно связаны. Для того, чтобы координировать решения по повышению эффективности всей производственной цепочки, был создан дивизион "Урал", - отметил Андриасов.

Назначение управляющим директором Качканарского комбината Алексея Кушнарева, с 2005 года возглавлявшего НТМК, стало логическим продолжением сближения предприятий. С октября 2016 года он отвечает за обе уральские площадки ЕВРАЗа.

Не исключено, что другим возможным аспектом консолидации активов холдинга на Урале станет унификация коллективных договоров, заключаемых между работодателем и работниками в лице профсоюзов. Пока что о едином колдоговоре для КГОКа и НТМК речи не идет, но по основному разделу - заработная плата - вопрос уже решен.

Главное отличие нынешних документов на НТМК и КГОКе от их предыдущих версий в том, что теперь ключевым показателем эффективности является результат, который за отчетный год показал весь дивизион. То есть в большей степени именно он будет влиять на так называемую 13-ю зарплату. Ключевым, но не единственным, уточняет Андриасов. В обязательном порядке будут учитываться и производственные показатели работников на местах. Кроме того, ЕВРАЗ активизировал деятельность по вовлечению сотрудников в оптимизацию процессов, связанных с их рабочими обязанностями.

"Металлургия сейчас - это не бизнес, где можно реализовать какой-то супер-инвестпроект и обеспечить спокойную старость всем и всегда. Нет, это уже отрасль, где нужен совсем тонкий тюнинг процессов. Мы уже несколько лет внедряем серьезный проект трансформации бизнес-системы ЕВРАЗа. Мы хотим привлечь абсолютно каждого работника к тому, чтобы вместе с ним искать возможности для повышения эффективности предприятия, на котором он работает".

Сотрудник на рабочем месте точно знает, как и что можно улучшить, уверен вице-президент: "Будем мотивировать работников аккумулировать их предложения в своеобразной Фабрике идей, а мы за эти идеи будем их поощрять. И, конечно же, лучшие предложения реализовывать в производство. Это позволит людям почувствовать свою роль, свою вовлеченность в деятельность компании".

Данная инициатива уже реализуется на Западно-Сибирском металлургическом комбинате, также входящем в структуру ЕВРАЗа, и получает немалый отклик. "Мы считаем, что для нас, для компании ЕВРАЗ, это ключевой стимул для дальнейшего развития, в котором заинтересованы и работники, и руководители", - подытожил Максим Андриасов.