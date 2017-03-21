На 40 минут.

Мюнхенский автозавод BMW остановили на 40 минут. Двое сотрудников предприятия потеряли сознание прямо на рабочем месте. В их крови был обнаружен алкоголь, амфетамин и следы употребления синтетической курительной смеси.

Рабочие, парализовавшие работу завода, являются гражданами Польши.

По подсчетам представителя автоконцерна, убытки от 40-минутной остановки конвейера равны "сумме с пятью нулями". По сути речь идет об 1 миллионе евро. Подобный инцидент в истории BMW произошел впервые, передает "Уралинформбюро".