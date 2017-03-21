По новому плану.

Эксперты кабмина РФ придумали, как вытащить бедняков с самого дна. Для этого минимальный размер оплаты труда нужно повысить до прожиточного минимума – с 7,5 тысячи до почти 10 тысяч рублей, социальные льготы сделать адресными, а в торговлю и общепит вывести из теневой сферы. Такие предложения в комплексный план действий по повышению темпов роста экономики в 2017-2025 годах выдвинул Экспертный совет при правительстве РФ.

Эффекта от этих мер можно ожидать лишь после 2022 года, подчеркивают авторы документа.

"Сейчас складывается так, что ключевые люди, которые организовали теневую занятость, должны с нею бороться. Я говорю о региональных и муниципальных властях, а также о представителях силовых структур, которые крышуют неформальный сектор. Пока что шаги, которые выработаны, – это заставить регистрироваться нянь и репетиторов", – цитируют "Известия" члена Экспертного совета при правительстве, директора Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилию Овчарову.

При этом ее коллега по совету, главный экономист "ПФ Капитал" Евгений Надоршин считает, что теневой сектор в России победить не удастся.

Доработанный план должен быть представлен президенту Владимиру Путину в конце мая 2017 года, передает "Уралинформбюро".

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