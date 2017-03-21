ММК модернизирует производство толстолистового прокатаСегодня в 12:41
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До конца 2017 года.
ММК намерен обновить мощности по производству толстолистового проката. В частности, будет модернизирована машина непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) №6 и толстолистовый стан 5000.
Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ОАО "ММК", это позволит освоить выпуск горячекатаного проката из сляба толщиной 350 миллиметров (пока продукция производится толщиной 190, 250 и 300 миллиметров). Проект, включая все работы по модификации и монтажу, а также пусконаладочные работы, планируется закончить до конца 2017 года.
Контракт на поставку оборудования и разработку технологии производства нового сортамента заключен с SMS group.
Современный комплекс по производству толстолистового проката, строительство которого завершилось на ММК в 2010 году, включает стан 5000, МНЛЗ №6 и комплекс внепечной обработки стали в кислородно-конвертерном цехе. Стан 5000 предназначен для выпуска высококачественного листа класса прочности до К-85 (X–120). Продукция востребована предприятиями нефтегазовой отрасли, судо-, мосто- и машиностроения.
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