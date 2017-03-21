×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На активы "Энергомаша" продолжают сыпаться банкротные искиСегодня в 13:03

  • Текст

На этот раз - из Ленинградской области.

АО "Уралэлектротяжмаш" (входит в холдинг "Энергомаш") может быть признано банкротом. Соответствующий иск в свердловский арбитраж подала компания ООО "Электропрофиль" из Ленинградской области. Заявление пока не принято к производству, передает "Уралинформбюро".

Это не первый иск в отношении активов группы "Энергомаш". Так, несколько раз пытались обанкротить ЗАО "Энергомаш (Сысерть) – Уралгидромаш", однако судопроизводства прекращались в связи с погашением долга. В феврале этого года заявление о несостоятельности екатеринбургского завода "Эльмаш" подала Межрайонная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Свердловской области. Сумма требований превысила 68,3 миллиона рублей.

Стоит отметить, что основатель холдинга "Энергомаш" был осужден за преднамеренное банкротство еще одного предприятия группы ОАО "Уралэлектротяжмаш – Уралгидромаш". Он взял в Сбербанке кредиты на 1,5 миллиарда рублей, а затем вместо оплаты счетов обанкротил организацию. Для продолжения работы он создал два новых юрлица - ЗАО "Энергомаш (Екатеринбург) – Уралэлектротяжмаш" и ЗАО "Энергомаш (Сысерть) – Уралгидромаш". На них он перевел персонал и активы завода.

Ранее по теме:
Очередной актив группы "Энергомаш" хотят обанкротить
Налоговики банкротят екатеринбургский "Эльмаш"
"Эльмаш" и "Энергомаш" задолжали работникам более 70 миллионов рублей

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Березовский пейзаж: зловонные реки, фекальные берега

Березовский пейзаж: зловонные реки, фекальные берега

Минэкологии в ус не дует.

Расклад перед боем – взять "пенсов" с "роднёю"

Расклад перед боем – взять "пенсов" с "роднёю"

Почем нынче малые партии?

Разговор в палате с министром

Разговор в палате с министром

Об экологии Среднего Урала.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×