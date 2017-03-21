На этот раз - из Ленинградской области.

АО "Уралэлектротяжмаш" (входит в холдинг "Энергомаш") может быть признано банкротом. Соответствующий иск в свердловский арбитраж подала компания ООО "Электропрофиль" из Ленинградской области. Заявление пока не принято к производству, передает "Уралинформбюро".

Это не первый иск в отношении активов группы "Энергомаш". Так, несколько раз пытались обанкротить ЗАО "Энергомаш (Сысерть) – Уралгидромаш", однако судопроизводства прекращались в связи с погашением долга. В феврале этого года заявление о несостоятельности екатеринбургского завода "Эльмаш" подала Межрайонная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Свердловской области. Сумма требований превысила 68,3 миллиона рублей.

Стоит отметить, что основатель холдинга "Энергомаш" был осужден за преднамеренное банкротство еще одного предприятия группы ОАО "Уралэлектротяжмаш – Уралгидромаш". Он взял в Сбербанке кредиты на 1,5 миллиарда рублей, а затем вместо оплаты счетов обанкротил организацию. Для продолжения работы он создал два новых юрлица - ЗАО "Энергомаш (Екатеринбург) – Уралэлектротяжмаш" и ЗАО "Энергомаш (Сысерть) – Уралгидромаш". На них он перевел персонал и активы завода.

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