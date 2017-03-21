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"Евросеть" поделят по-братскиСегодня в 15:56

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К концу года.

"Вымпелком" и "Мегафон" договорились о разделе "Евросети", которой владеют на паритетных началах. "Мегафон" выкупит вторую половину, став единственным владельцем бренда. При этом сеть останется автономной. Смены менеджмента и сокращения персонала не планируется.

"Вымпелкому" отойдет 2000 из 4200 салонов сети. Кроме того, компания должна будет выплатить "Мегафону" 1 миллиард рублей в счет долга "Евросети", пишет газета "Ведомости".

Сделка может быть завершена к началу 2018 года, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что общий долг "Евросети" на конец 2015 года составлял около 10 миллиардов рублей.

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