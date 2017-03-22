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Половину работников тюменского "Нефтемаша" выгнали из цехов21 марта в 18:09

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Проходить инструктаж по охране труда.

Тюменский завод "Нефтемаш" оказался злостным нарушителем норм охраны труда. От работы отстранены 527 сотрудников предприятия (половина коллектива), не прошедшие соответствующее обучение и инструктаж, сообщили "Уралинформбюро" в областной Гострудинспекции.

Кроме того, ревизоры отметили плохо оборудованные рабочие места у сварщиков и нехватку средств индивидуальной защиты.

Внеплановая проверка на АО "ГМС Нефтемаш" проходила в марте 2017 года. Решается вопрос о наложении штрафа на завод и его руководство.

Стоит отметить, что других поводов выгонять рабочих из цехов в Тюменской области не наблюдается. Регион переживает промышленный подъем - растет индекс промпроизводства и активно строятся новые предприятия.

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